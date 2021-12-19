Володин объяснил детали закона об отмене обязательного техосмотра

О доработке законопроекта об отмене обязательного техосмотра рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

О доработке законопроекта об отмене обязательного техосмотра рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«Многих беспокоил вопрос: не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП? Договорились решить эту проблему — соответствующее поручение было дано комитету по транспорту. Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — написал Володин.

При этом он отметил, что техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

В понедельник законопроект рассмотрят на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — заключил Володин.