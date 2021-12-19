В Рязанской области еще 190 жителей заразились коронавирусом

Еще 190 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил федеральный оперштаб. Всего за время пандемии заболели 59 563 жителей области.

Еще 190 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил федеральный оперштаб. Всего за время пандемии заболели 59 563 жителей области.

Скончались еще 19 рязанцев, всего жертвами COVID-19 стали 2343 человека.

Выздоровели за сутки 189 человек, всего вылечились 54 052 рязанца.

В России за сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом, скончались за сутки умерли 1023 пациента с COVID-19.