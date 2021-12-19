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В Рязани заменят более 17 тысяч светильников
В Рязани заменят более 17 тысяч светильников и приобретут 15 шкафов системы управления освещением в 2022 году. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на странице «ВКонтакте».

В Рязани заменят более 17 тысяч светильников и приобретут 15 шкафов системы управления освещением в 2022 году. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на странице «ВКонтакте».

В мае этого года завершился энергосервисный контракт. В декабре начнутся закупочные процедуры, чтобы заменить более 17 тысяч светильников и приобрести 15 шкафов системы управления освещением в 2022 году.

На строительство новых сетей в этом году благодаря поддержке правительства области было выделено более 100 млн рублей. Глава администрации города проехала по городу, чтобы посмотреть, как на участках проводится замена опор и светильников.

«На Восточной окружной дороге до поселка Карцево подрядчик обустраивает освещение на протяжении 2,5 км. Этот участок очень важен для нас — более 30 лет на этой территории не было света. Здесь должны установить 87 закладных деталей и 44 опоры. В настоящее время 47 закладных и 19 опор уже поставили. Монтаж идет хорошими темпами, 40% запланированного на два года выполнили», — написала Елена Сорокина.

На улице Новоселов подрядчик проводит комплексное благоустройство по двухлетнему контракту — установку освещения с двух сторон улицы. Здесь установят энергосберегающие светодиодные светильники с гарантией на 5 лет. Уже готово 30 закладных и 8 опор.

На улице Шевченко работы по замене опор освещения выполнены на 80%. Новые светильники будут мощнее и эффективнее прежних.

Вдоль дороги от улицы Роща до Покровской протянули кабель, установили опоры под светильники и 32 фонаря уличного освещения. На будущий год работа продолжится. Жители выступили с инициативным проектом по установке еще 13 опор и 25 светильников.

«Активисты обратились с просьбой улучшить зимнюю уборку дороги — поручила обеспечить регулярный контроль за грейдированием. С наступлением благоприятных погодных условий провести повторную отсыпку этого участка асфальтобетонным гранулятом. Продолжим работу по модернизации освещения городских улиц и общественных пространств. В 2022 году в рамках программы по комфортной городской среде будет благоустроено 4 территории: Лесопарк, Гвардейский сквер, парк имени Белякова, маршрут Вишневый сад — Дубовая роща. Везде запланирована установка новых опор и светильников», — заключила мэр.