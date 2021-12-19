В Рязани пьяный водитель прокатил мужчину на капоте

В Рязани около «Барса на Московском» сняли на видео, как водитель прокатил человека на капоте. Ролик опубликовали в соцсетях.

В Рязани около ТЦ «Барс на Московском» сняли на видео, как водитель прокатил человека на капоте. Ролик опубликовали в соцсетях.

«Водители, будьте аккуратнее! Ездит в районе „Барса на Московском“, не в адеквате!» — написала автор поста.

Девушка сообщила, что водитель был пьяным, а человек, который бросался под колеса, пытался остановить своего друга.