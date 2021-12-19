В Новомичуринске собака заменила мать шестерым котятам

В Новомичуринске беспородная собака Фанта заменила мать шестерым котятам. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Новомичуринске беспородная собака Фанта заменила мать шестерым котятам. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Хозяйка приютила бездомную Фанту два года назад, предварительно раздав всех ее щенят.

«Эта собака — настоящая героиня. Настрадалась: раненая (в нее стреляли, она без глаза), не бросила своих детей и выкормила пятерых щенков. Пришлось делать ей операцию, удалять поврежденные зубы, зашивать губу и щеку, ну, а дробь из головы и шеи ветеринары извлекать не стали», — рассказала девушка.

В октябре этого года она взяла на передержку шестерых котят: дачники уехали в город, а коробку с котятами пытались кому-нибудь отдать с помощью соцсетей.

У собаки проснулся материнский инстинкт и появилось молоко.

Хозяйка Фанты сообщила, что котята уже выросли и их пора раздавать. Девушка готова отдать их в добрые руки.