В ДТП с маршруткой в Рязани пострадала 69-летняя женщина

В аварии с маршруткой в Рязани пострадала пассажирка 1952 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии с маршруткой в Рязани пострадала пассажирка 1952 года рождения. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 11:50 на улице Космонавтов, 13. По предварительной информации, водитель 1983 года рождения, управляя маршрутным автобусом № 53, не справился с управлением и врезался на столб.

В результате ДТП пострадавшая женщина обращалась за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места ДТП появилось в соцсетях.