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Ушел из жизни режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков
На 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

На 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», — написала она.

Малюков снял фильмы «Мы из будущего», «Матч», «34-й скорый», сериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Остаться в живых», «Побег» и «Мосгаз».

В 2004 году Малюкову было присвоено звание Народного артиста России.