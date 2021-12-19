Ушел из жизни режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

На 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

На 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», — написала она.

Малюков снял фильмы «Мы из будущего», «Матч», «34-й скорый», сериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Остаться в живых», «Побег» и «Мосгаз».

В 2004 году Малюкову было присвоено звание Народного артиста России.