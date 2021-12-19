Скончался педагог рязанской школы № 51 Владимир Муралов

В пятницу, 17 декабря, ушел из жизни педагог рязанской школы № 51 Владимир Николаевич Муралов. Об этом сообщается в группе учебного заведения «ВКонтакте».

В пятницу, 17 декабря, ушел из жизни педагог рязанской школы № 51 Владимир Николаевич Муралов. Об этом сообщается в группе учебного заведения «ВКонтакте».

«Замечательный человек, который в любое дело вкладывал душу, не жалея себя, своих сил, он очень многое сделал для развития школьной разновозрастной организации „Единство“, традиционных коммунарских сборов, водного туризма в школе. Вместе с ребятами основал туристический клуб „СИДИМ“. Владимир Николаевич считал, что „движенье — жизнь“, он много путешествовал, занимался спортом, ходил в походы на байдарках», — сообщается в некрологе.

Педагогический коллектив школы выразил искренние соболезнования семье Владимира Муралова.

Отпевание пройдет в воскресенье, 19 декабря, в 10:30 часов в Скорбященском храме.