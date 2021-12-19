Руководитель Гидрометцентра рассказал об экстремальных погодных изменениях

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление способствует увеличению числа экстремальных погодных условий. Об этом в воскресенье, 19 декабря, климатолог рассказал «Парламентской газете».

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление способствует увеличению числа экстремальных погодных условий. Об этом в воскресенье, 19 декабря, климатолог рассказал « Парламентской газет е».

По словам Вильфанда, быстрое изменение климата, свойственное России, происходит из-за географических особенностей страны.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше», — отметил синоптик.

Он подчеркнул, что Россия располагается в умеренных и высоких широтах, где потепление наиболее заметно. Следствием повышения температуры может стать засушливый климат на юге страны, обильные осадки — на севере.

Согласно данным Росгидромета, за последние 25 лет число опасных явлений увеличилось в два раза, подытожил метеоролог.