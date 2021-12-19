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Эксперт рассказал, какие изменения в экономике произойдут в 2022 году
Стало известно, какие изменения в экономике ожидаются в грядущем году. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Стало известно, какие изменения в экономике ожидаются в грядущем году. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По его словам, в следующем году следует ждать замедления роста цен на сырье и ускорения инфляции в сфере услуг.

В уходящем году из-за вливания денег в экономику и ожиданий ее открытия произошел взрывной рост спроса на ресурсы, предложение которых из-за локдаунов и разрывов цепочек поставок снизилось. Как следствие, сталь выросла на 70+ процентов за год, коксующийся уголь — на 74,5 процентов, природный газ — на 57,5. Эксперт пояснил, что дальше такой рост будет уже маловероятным.

По словам Сосновского, с выравниванием рынка ожидается открытие сектора услуг, куда перетечет большая часть капитала. Так как из-за пандемии количество компаний в этой сфере снизилось, то можно ожидать снижение предложения при высоком спросе и, соответственно, рост цен.