Беленецкий пригрозил увольнением «неспособным» чиновникам до нового года

В субботу, 18 декабря, прошло заседание штаба по вопросам гражданского строительства. Его провел зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, сообщает пресс-служба правительства области.

В субботу, 18 декабря, прошло заседание штаба по вопросам гражданского строительства. Его провел зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, сообщает пресс-служба правительства области.

В работе приняли участие руководители региональных министерств, представители администрации Рязани, подрядных организаций, а также главы муниципальных образований.

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов проинформировал об итогах работы строительной отрасли региона в 2021 году. Он отметил, что по результатам 10 месяцев объем строительных работ составил 33,0 млрд рублей, что составляет 111% к соответствующему периоду прошлого года. Говоря о планах на перспективу, министр отметил, что в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов региону одобрена заявка на строительство в 2022—2023 годах 4 детских садов на 780 мест, школы на 1100 мест, Западного коллектора в Рязани. В рамках 5 проектов застройки планируется возвести 1,29 млн кв. м жилья. Еще 2 проекта — детский сад на 115 мест и школа на 1500 мест — находятся на рассмотрении Правительственной комиссии по региональному развитию.

В рамках заседания среди прочего обсуждались проблемные вопросы, в том числе о неисполнении сроков строительства и сдачи ряда объектов. Евгений Беленецкий резко раскритиковал ответственных лиц за такую работу.

«Ранее губернатор говорил, что обязательно будем подводить итоги в конце года. Кто не справился со своей задачей, могут не тратить время на объяснения. Необходимо набраться мужества и самим уйти с должности, либо придется уйти с позором. Эти кадровые решения по неспособным будут приняты до нового года. Надеюсь, что некоторым эти слова послужат мотивацией для того, чтобы за оставшееся время исправить то, что не смогли сделать за весь этот год», — сказал Евгений Беленецкий.