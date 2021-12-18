Врачи назвал категорию людей, которые тяжелее перенесут омикрон-штамм

Вирусолог Павел Волчков рассказал, кому перенести заражение омикрон-штаммом коронавируса будет тяжелее других. Наибольшую опасность новый штамм представляет для людей, которые ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.

Вирусолог Павел Волчков рассказал, кому перенести заражение омикрон-штаммом коронавируса будет тяжелее других. Наибольшую опасность новый штамм представляет для людей, которые ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По мнению врача, перенесенный ранее коронавирус или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении омикрон-вариантом.

«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к „омикрону“ тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — считает специалист.

При этом вирусолог подчеркнул, что новым штаммам COVID-19 все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных.