В Саратове автобус с отказавшими тормозами въехал во двор многоэтажки
Междугородний автобус протаранил несколько автомобилей и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов. По данным мэрии города, пострадали семь человек.
Междугородний автобус протаранил несколько автомобилей и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов. По данным мэрии города, пострадали семь человек.
Авария произошла на улице Новоузенской 13:23. Водитель автобуса Higer не справился с управлением, наехал на забор и семь припаркованных автомобилей. Видео момента ДТП опубликовали в соцсетях.
«Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы», — сообщается в
Пострадавших доставлены в больницу.
В ГИБДД отметили, что автобус следовал из Жирновска в Саратов и был заказным.