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В Саратове автобус с отказавшими тормозами въехал во двор многоэтажки
Междугородний автобус протаранил несколько автомобилей и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов. По данным мэрии города, пострадали семь человек.

Междугородний автобус протаранил несколько автомобилей и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов. По данным мэрии города, пострадали семь человек.

Авария произошла на улице Новоузенской 13:23. Водитель автобуса Higer не справился с управлением, наехал на забор и семь припаркованных автомобилей. Видео момента ДТП опубликовали в соцсетях.

«Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы», — сообщается в Telegram-канале администрации.

Пострадавших доставлены в больницу.

В ГИБДД отметили, что автобус следовал из Жирновска в Саратов и был заказным.