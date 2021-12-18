В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 22 человека

Еще 22 жителя Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает федеральный оперштаб.

Еще 22 жителя Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 2324 рязанца.

За сутки выявили 197 случаев заражения, выздоровели 243 человека. Всего в регионе коронавирус перенесли 59 373 жителя, вылечились 53 863 рязанца.

За сутки в России подтверждены 1 076 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 296 180. Выявлено 27 434 случая заболевания.