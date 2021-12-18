В Рязанской области 19 декабря ожидается небольшой снег
В Рязанской области в воскресенье, 19 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег. Днем также ожидается снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 19 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег. Днем также ожидается снег. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −9…−4 градусов, днем −6…−1 градусов.