В Рязани на улице Лермонтова сбили 40-летнюю женщину

В Рязани в пятницу, 17 декабря, водитель Great Wall сбил 40-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в пятницу, 17 декабря, водитель Great Wall сбил 40-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 16:50 напротив дома № 8 на улице Лермонтова. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, двигаясь по улице Лермонтова в направлении Радиозаводской, сбил 40-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая обращалась за медицинской помощью.

Проводится проверка.