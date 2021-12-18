В Подмосковье ребенка укусил скорпион

В Наро-Фоминском районе 11-летнюю девочку укусил скорпион. Об этом сообщают телеграм-каналы.

В Наро-Фоминском районе 11-летнюю девочку укусил скорпион. Об этом сообщают телеграм-каналы.

По словам матери ребенка, девочка высыпала игрушки из мешка, скорпион неожиданно выполз оттуда и укусил ее в руку.

Семья вызвала скорую. Медики диагностировали токсическое воздействие яда. Девочку отвезли в больницу и сделали ей укол антидотом. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Происхождение скорпиона неизвестно, за границу семья не выезжала.