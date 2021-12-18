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В Екатеринбурге водитель вытолкал пенсионерку из автобуса и бросил на асфальт
В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

Женщине помогал зайти прохожий, но водитель не захотел ждать и закрыл двери.

«Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с еще одним мужчиной, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — рассказал очевидец.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Сотрудников транспортной организации, которая обслуживает маршрут, опросят.