В Екатеринбурге водитель вытолкал пенсионерку из автобуса и бросил на асфальт

В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

Женщине помогал зайти прохожий, но водитель не захотел ждать и закрыл двери.

«Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с еще одним мужчиной, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — рассказал очевидец.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Сотрудников транспортной организации, которая обслуживает маршрут, опросят.