В Екатеринбурге водитель вытолкал пенсионерку из автобуса и бросил на асфальт
В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».
В Екатеринбурге водитель автобуса выволок пенсионерку из автобуса из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Видео опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1».
Женщине помогал зайти прохожий, но водитель не захотел ждать и закрыл двери.
«Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с еще одним мужчиной, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — рассказал очевидец.
Прокуратура начала проверку инцидента.
Сотрудников транспортной организации, которая обслуживает маршрут, опросят.