В центре Рязани сбили девушку

В Рязани на улице Циолковского в пятницу, 17 декабря, сбили девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Циолковского в пятницу, 17 декабря, сбили девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Это произошло примерно в 18:43,напротив дома № 6. По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя Ford Mondeo, наехал на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 29-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая обращалась за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы сообщали, что женщина переходила дорогу с ребенком, он не пострадал.