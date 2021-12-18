В центре Рязани сбили девушку
В Рязани на улице Циолковского в пятницу, 17 декабря, сбили девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани на улице Циолковского в пятницу, 17 декабря, сбили девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Это произошло примерно в 18:43,напротив дома № 6. По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя Ford Mondeo, наехал на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 29-летнюю девушку.
В результате ДТП пострадавшая обращалась за медицинской помощью.
Проводится проверка.
Ранее очевидцы сообщали, что женщина переходила дорогу с ребенком, он не пострадал.