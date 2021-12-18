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Ученые назвали необычные симптомы омикрон-штамма
Британские исследователи из ZOE COVID Study на основе данных пользователей опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.

Британские исследователи из ZOE COVID Study на основе данных пользователей опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.

Ученые пояснили, чем этот вариант штамма отличается от предыдущих. Согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, чаще всего среди симптомов омикрона встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.

Местные журналисты из Express обратили внимание на необычный и более редкий признак заражения — потерю аппетита.

По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии.