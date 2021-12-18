Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

Российский комик Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Mash.

Российский комик Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Mash.

Батрутдинову провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у него 25-50% поражения легких. Состояние 43-летнего комика средней тяжести.

По предварительным данным, артист около недели лечился дома, но его состояние ухудшилось.