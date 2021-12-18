Россиян предупредили о резком росте цен на кофе

В России ожидается резкое подорожание кофе в ближайшее время. Это произойдет из-за общемирового дефицита зерен, пишут «Известия».

В России ожидается резкое подорожание кофе в ближайшее время. Это произойдет из-за общемирового дефицита зерен, пишут « Известия ».

Кофе в рознице подорожает на 20-30%. Максимальный процент роста ожидается у дешевых сортов. По самым низким позициям рост цены может достигнуть 40%.

Аналитики объясняют это проблемами у основных стран-экспортеров. В Бразилии наблюдается рекордный неурожай из-за холодов и засу, в Колумбии часть посевов уничтожили дожди, в Эфиопии сложная политическая ситуация. Во всех государствах есть трудности с рабочей силой из-за пандемии коронавируса.

Кризис в логистике также называют фактором роста цен. Есть нехватка транспортных мощностей, рост стоимости топлива. Спрос на товары только усугубляет ситуацию.

По мнению экспертов, все эти проблемы могут привести и к подорожанию, и к ухудшению качества напитка. На фоне дороговизны и проблем с поставками производители могут начать заменять арабику более дешевой и менее вкусной робустой.