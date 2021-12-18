Российские банки в 2022 году повысят ставки по кредитам

Следом за решением Центробанка российские банки повысят ставки по кредитам в новом году. Ужесточение условий начнется уже после новогодних праздников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Следом за решением Центробанка российские банки повысят ставки по кредитам в новом году. Ужесточение условий начнется уже после новогодних праздников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Банк России в пятницу, 17 декабря, в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Повышение составило 1 процентный пункт — до 8,5% годовых.

«Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ, но это произойдет уже после новогодних праздников», — сказал зампред правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. Как добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, на рынке задолго до декабрьского заседания ЦБ сформировались однозначные ожидания резкого повышения ставки,

Увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт было заложено в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В ВТБ заявили, что в ближайшее время постараются сохранить свои ставки на текущих значениях, но в следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке. По оценке Росбанка, ипотечные ставки на рынке достигнут двузначных величин уже в первом квартале 2022 года.

В банке «Ренессанс Кредит» пояснили, что до конца этого года сохранят действующие ставки по кредитам. В МКБ отметили, что изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируют рассмотреть после Нового года. Пока не намерен принимать «резких решений» и Газпромбанк. В январе банк будет «детальнее смотреть на ситуацию».

По прогнозам банка «Ренессанс Кредит», процентные ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 процентного пункта. В «МТС Банке» рассказали, что с января стоимость кредитов увеличится примерно на 1 п.п.

«В целом в зависимости от дальнейшей динамики ключевой ставки стоимость потребительских и стандартных ипотечных кредитов может вырасти в среднем на 1,5-2 п.п.», — представили свой прогноз в ПСБ.