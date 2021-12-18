Под Ярославлем 14 детей госпитализировали после ДТП с участием лесовоза

Дети пострадали в аварии, которая произошла в Ярославской области утром в субботу, 18 декабря. Пострадавших госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Дети пострадали в аварии, которая произошла в Ярославской области утром в субботу, 18 декабря. Пострадавших госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

«В автобусе находились 14 детей, пять взрослых, один водитель. Автобус столкнулся с бревнами на дороге и завалился на правый бок. Принято решение о транспортировке 14 детей (возраст от 10 до 12 лет) в детскую областную клиническую больницу. Двоих детей везут в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф», — рассказал источник.

Представитель добавил, что у остальных детей ссадины и ушибы. Водитель автобуса сломал руку.

Авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал впереди, отцепился прицеп и рассыпались бревна.

По предварительной информации, дети ехали на соревнования.