Момент ДТП с тремя легковушками на Московском шоссе попал на видео
Момент столкновения трех автомобилей на Московском шоссе попал на видео. Авария произошла напротив автовокзала в пятницу, 17 декабря. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани».
Момент столкновения трех автомобилей на Московском шоссе попал на видео. Авария произошла напротив автовокзала в пятницу, 17 декабря. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани».
На кадрах видно, что одна из машин буксирует другую. На перекресте наперерез им выезжает легковушка. Буксируемый автомобиль вылетает вперед и совершает ДТП.
Напомним, в аварии никто не пострадал.