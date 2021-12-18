Момент ДТП с тремя легковушками на Московском шоссе попал на видео

Момент столкновения трех автомобилей на Московском шоссе попал на видео. Авария произошла напротив автовокзала в пятницу, 17 декабря. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани».