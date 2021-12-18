Двухлетнему сасовцу открыли сбор средств на реабилитацию после операции

Двухлетнему Илье Шкакину из Сасова требуется дорогостоящая реабилитация в московском центре «Три сестры». Мальчик перенес тяжелую операцию. Информация размещена в группе помощи ребенку во «ВКонтакте». Всего необходимо собрать 1 миллион 71 тысяч рублей.

Двухлетнему Илье Шкакину из Сасова требуется дорогостоящая реабилитация в московском центре «Три сестры». Мальчик перенес тяжелую операцию. Информация размещена в группе помощи ребенку во «ВКонтакте» . Всего необходимо собрать 1 миллион 71 тысяч рублей.

У мальчика следующий диагноз: нижний центральный парапарез, врожденный порок развития спинного мозга, интрадуральный дермальный синус на грудном уровне, осложненный абсцедированием. После оперативной коррекции — врожденная гидроцефалия, симптоматическая эпилепсия с генеративными приступами, нарушение функций тазовых органов.

«Сейчас Илье 1 год и 11 месяцев, он не сидит самостоятельно, не ползает, не переворачивается на бок, не стоит и не может ходить, так как нет чувствительности в ногах. Интеллект сохранен, но еще много нужно преодолевать: вернуть чувствительность в ножки, чтобы Илья мог ходить. Для этого нам нужно попасть в московский центр „Три сестры“. Сутки в этом центре обходятся 25 тысяч в день. Курс 42 дня. К сожалению, сумма для второй реабилитации очень большая для нашей семьи, так как работает только папа», — говорится в сообщении.

В группе указаны реквизиты для перевода: «Тинькофф» — 5536 9140 8025 6625, Сбербанк — 5228 6005 8555 3359 (Шкакина Диана Ивановна).