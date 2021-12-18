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Диетолог назвал худшие закуски для шампанского
Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил неподходящие для шампанского закуски. Об этом специалист сообщил телеканалу «Москва 24».

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил неподходящие для шампанского закуски. Об этом специалист сообщил телеканалу «Москва 24».

По его словам, сочетание шампанского со сладостями или фруктами может привести к быстрому опьянению, так как алкоголь с этими закусками довольно быстро всасывается в кровь.

К шампанскому лучше всего подать орехи, сухофрукты и сыр. Гинзбург рассказал, что эти продукты позволят сдержать быстрое всасывание алкоголя в кровь.

Также врач посоветовал людям с заболеваниями желудка соблюдать осторожность при употреблении шампанского и салатов.

«Закусывать шампанское салатами не то чтобы прям нельзя, просто это может добавить риск — умереть не умрешь, скорее всего, но если есть склонность к развитию панкреатита или гастрита, то все это в Новый год может случиться», — пояснил диетолог.

Людям с гастритом и другими болезнями желудка он посоветовал закусывать шампанское хлебом и овощами.