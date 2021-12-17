Юлия Рокотянская поздравила коллектив централизованной библиотечной системы Рязани с 45-летием учреждения

Сотрудникам централизованной библиотечной системы глава Рязани вручила награды городской думы.

Юлия Рокотянская поздравила коллектив централизованной библиотечной системы Рязани с 45-летием учреждения. Мероприятие, посвященное 45-летию со дня основания централизованной библиотечной системы, состоялось в библиотеке имени Сергея Есенина.

С праздничной датой сотрудников учреждения поздравила глава Рязани, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская.

«Сегодня централизованная библиотечная система по праву является интеллектуальным и образовательным центром нашего города. Но, несмотря на внедрение современных технологий и возможность получить доступ к изданиям в электронном виде, многие читатели спешат в библиотеку для живого общения с книгой, ведь рязанцам приятно и комфортно проводить здесь свой досуг, — сказала Юлия Рокотянская.

Сотрудникам централизованной библиотечной системы глава Рязани вручила награды городской думы.

ЦБС сегодня — это центральная городская библиотека имени Сергея Александровича Есенина и 13 библиотек-филиалов, более 520 тысяч экземпляров изданий по всем отраслям знаний, множество периодических изданий, мероприятий, клубов по интересам, реализация социально значимых проектов. В конце 2020 года центральная городская библиотека открыла свои двери после модернизации в новом статусе, как модельная библиотека нового поколения. В начале декабря состоялось открытие обновленной библиотеки-филиала № 12 в Песочне, а уже в январе начнется преображение филиала № 9 на улице 7-я Линия. В следующем году впервые за 30 лет откроется новая библиотека — в военном городке Дягилево.