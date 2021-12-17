\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-1°
ЦБ USD 73.73 0.16 18/12
ЦБ EUR 83.5 0.34 18/12
Нал. USD 73.3 / 74.70 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 16:35
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
4 595
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
7 114
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
7 627
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Юлия Рокотянская поздравила коллектив централизованной библиотечной системы Рязани с 45-летием учреждения
Сотрудникам централизованной библиотечной системы глава Рязани вручила награды городской думы.

Юлия Рокотянская поздравила коллектив централизованной библиотечной системы Рязани с 45-летием учреждения. Мероприятие, посвященное 45-летию со дня основания централизованной библиотечной системы, состоялось в библиотеке имени Сергея Есенина.

С праздничной датой сотрудников учреждения поздравила глава Рязани, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская.

«Сегодня централизованная библиотечная система по праву является интеллектуальным и образовательным центром нашего города. Но, несмотря на внедрение современных технологий и возможность получить доступ к изданиям в электронном виде, многие читатели спешат в библиотеку для живого общения с книгой, ведь рязанцам приятно и комфортно проводить здесь свой досуг, — сказала Юлия Рокотянская.

Сотрудникам централизованной библиотечной системы глава Рязани вручила награды городской думы.

ЦБС сегодня — это центральная городская библиотека имени Сергея Александровича Есенина и 13 библиотек-филиалов, более 520 тысяч экземпляров изданий по всем отраслям знаний, множество периодических изданий, мероприятий, клубов по интересам, реализация социально значимых проектов. В конце 2020 года центральная городская библиотека открыла свои двери после модернизации в новом статусе, как модельная библиотека нового поколения. В начале декабря состоялось открытие обновленной библиотеки-филиала № 12 в Песочне, а уже в январе начнется преображение филиала № 9 на улице 7-я Линия. В следующем году впервые за 30 лет откроется новая библиотека — в военном городке Дягилево.