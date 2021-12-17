Впервые с октября в Рязанской области за сутки выявили менее 200 случаев COVID-19

Данные на 17 декабря от федерального оперштаба.

В Рязанской области впервые с 24 октября выявили меньше 200 суточных случаев COVID-19. Данные на пятницу, 17 ноября, привели в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зафиксировали 195 новых случаев коронавируса. Всего их число составило 59 176.

В последний раз менее 200 случаев COVID-19 за сутки выявили 24 октября. Тогда заболевание зафиксировали у 199 жителей региона.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от COVID-19. Всего число летальных случаев достигло 2 302. За сутки выздоровел 301 житель региона. Всего их число составило 53 620.

В России за сутки выявили 27 743 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 159 389.

За сутки от COVID-19 выздоровели 37 437 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 914 225 человек.

За сутки скончались 1 080 человек, всего — 295 104.