Во Владимирской области в подпольной лаборатории нашли 700 килограммов наркотиков

На месте задержали двоих жителей Кабардино-Балкарии. Их сообщников задержали во Владимире, Смоленске и Московской области.

Во Владимирской области в подпольной лаборатории нашли 700 килограммов наркотиков. Об этом пишет «МВД Медиа».

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев на заседании государственного антинаркотического комитета сообщил, что в Александровском районе Владимирской области в частном доме обнаружили подпольную лабораторию. В ней синтезировали наркотики катиноновой группы.

Всего в доме нашли свыше 700 килограммов наркотического средства, 2,7 тонны прекурсоров и 63 килограмма мефедрона. Из лаборатории изъяли реактор и лабораторное оборудование.

На месте задержали двоих жителей Кабардино-Балкарии. Их сообщников задержали во Владимире, Смоленске и Московской области.

Против злоумышленников возбудили семь уголовных дел по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, а также по статье 210 УК РФ.