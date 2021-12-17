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В УМВД напомнили рязанцам о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду»
Полицейские в рамках акции «Скажи мошеннику НЕТ!» призвали граждан не поддаваться уловкам злоумышленников.

В УМВД напомнили рязанцам о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД полковник Евгений Исаев рассказал, что в Рязани участились случаи случаи мошенничества по этой схеме. По телефону неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов региона и сообщает, что близкий родственник, чаще всего это сын или зять, попал в ДТП или совершил преступление. Для того, чтобы «не заводить» уголовное дело, мошенники требуют передать деньги через «курьера».

В полиции напомнили, что в такой ситуации верным решением будет положить трубку и перезвонить тому человеку, о котором говорил собеседник.

«Не верьте звонящим, даже если они представляются высокопоставленными лицами, руководителями отделов, управлений или ведомств! Запомните, что цель мошенника — любым способом похитить ваши деньги, поэтому они готовы воспользоваться Вашим волнением и заботой о родственнике, торопя и уверяя Вас, что только такой способ поможет ему избежать наказания», — отметил Евгений Исаев.