В Тюмени мужчину осудили за поджог сожительницы

Мужчина облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась в больнице от термических ожогов.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя, который поджег сожительницу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2020 году мужчина стал проживать с 46-летней женщиной. Она несколько раз уходила от него. 6 января 2021 года она вновь от него ушла, а 8 января вернулась. В этот день произошла трагедия.

Мужчина облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась в больнице 22 января от термических ожогов.

Как сообщил портал «72.ru», мужчина не признал вину и назвал произошедшее случайностью. Он сообщил, что между ним и сожительницей произошла ссора, он хотел успокоить женщину, плеснув ей жидкость в лицо.

«Под руку попался растворитель. А потом, по одной из версий обвиняемого, женщина сама закурила и воспламенилась», — говорится в сообщении.

По другой версии она загорелась от газовой плиты. Мужчина сообщил, что пытался спасти пострадавшую, а также вызвал скорую.

«Прибывшие на место врачи сняли женщине болевой шок. И она успела сказать: „Это сделал Андрей“. Сам мужчина на это говорил, что она пьяна и бредит», — отметило издание.

Экспертиза показала, что женщина выпила. Но до трагической встречи она пыталась неоднократно разорвать отношения с мужчиной. В тот день она поехала на работу, а после не вернулась домой, а оказалась у сожителя.

Суд назначил мужчине пять лет колонии строгого режима, а также взыскал с него 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.