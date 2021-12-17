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В Сараевском районе поймали пьяного водителя на «Хендэ»
На нарушителя составили административный материал, его могут лишить водительских «прав».

В Сараевском районе поймали пьяного водителя на «Хендэ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В селе Меньшие Можары полицейские для проверки остановили Hyundai Creta. При общении с 25-летним водителем сотрудники полиции заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожи лица.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

На нарушителя составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), ему грозит лишение права управления транспортным средством и штраф.