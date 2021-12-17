В Рязанской области пройдет публичная презентация стратегии развития региона

Она состоится 21 декабря в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований региона.

В Рязанской области пройдет публичная презентация стратегии развития региона. Она состоится 21 декабря в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований региона.

Мероприятия будет транслировать на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях. Начало трансляции в 21:00.