В Рязани в поселке Шлаковый временно отключат отопление

Ограничения связаны с ремонтными работами на второй тепломагистрали на Куйбышевском шоссе.

В Рязани в поселке Шлаковый в пятницу, 17 декабря, временно отключат отопление. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По данным ведомства, подачу отопления прекратят до 20:00. Это связано с ремонтныи работами на второй тепломагистрали в районе дома № 13 по Куйбышевскому шоссе.

Отключения коснутся домов на улицах Халтурина, Лизы Чайкиной, Матросова, Ломоносова, Пугачева, Телевизионной, Разина, Трудовой, Бабушкина, Рытикова, а также на Куйбышевском шоссе и Северном переулке. Также тепла не будет в школах №№ 11 и 41 и детских садах №№ 77, 69, 19, 34 и 78.

Помимо этого, из-за ремонтных работ на пересечении Куйбышевского шоссе с улицей Трудовой ограничат движение транспорта.