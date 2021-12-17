В Рязани с 20 декабря изменят маршрут № 90

Изменения внесут в маршрут № 90М2 «ОАО „Завод точного литья“ — Недостоево».

В Рязани с 20 декабря изменят маршрут № 90. Об этом сообщили на сайте администрации.

От остановки «Магазин Фаворит» до остановки «Гостиница Первомайская» автобусы будут следовать по по улицам Каширина, Семинарской, Соборной, площадь Ленина через остановки «Государственный Рязанский приборный завод», «Детский Мир», «площадь Ленина», «Дом художника».

В обратном направлении автобусы будут следовать от площади Ленина до площади Соборной для разворота, а затем поедут по улицам Соборной, Семинарской, Каширина, далее, а так же на остальных участках, — по своему маршруту.