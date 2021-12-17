В Рязани обсудили правовое и духовное просвещение отбывающих наказание

Инициатором и организатором встречи выступила комиссия по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями общественной палаты города Рязани.

В Рязани прошел круглый стол по теме: «Организация взаимодействия УФСИН России по Рязанской области по вопросам правового и духовного просвещения лиц, отбывающих наказание, с привлечением к этой работе национальных общественных организаций и представителей традиционных религиозных конфессий». Он состоялся в Рязанском институте развития образования.

Инициатором и организатором встречи выступила комиссия по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями общественной палаты города Рязани.

Мероприятие провели для определения и обобщения эффективных подходов, выработанных на основе достижений отечественной истории и культуры, воспитания и безвозмездной помощи и поддержки, с целью исправления лиц, преступивших закон.

В обсуждении поучаствовали представители общественной палаты Рязани, министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, управления ФСИН России по Рязанской области, высших учебных заведений, традиционных религиозных конфессий, некоммерческих организаций и инициативных групп.

На встрече выступили ректор РИРО, председатель общественной палаты города Рязани Андрей Кашаев, председатель комиссии по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями общественной палаты Рязани, председатель Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова; заместитель начальника Управления ФСИН России по Рязанской области Виктор Гавриш; уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина; уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова; настоятель храма Рождества Христова поселка Лашма Касимовской Епархии иеромонах Савва (Максименков); настоятель Вознесенского храма города Рязани, председатель Миссионерского отдела Рязанской Епархии, член общественной палаты города Рязани протоиерей Арсений Вилков; председатель централизованной религиозной организации духовное управление мусульман Рязанской области Ринат (Рашид) Бултачеев и другие.

Участники круглого стола ознакомились с опытом Касимовской епархии, обсудили методику работы и проведение воспитательных бесед с осужденными без лишения свободы. Священнослужители рассказали о работе с лицами, отбывающими наказание, в том числе с осужденными за религиозный экстремизм.

Иудейская община предложила организовать онлайн встречи с группами осужденных разных конфессий с участием представителей общественных организаций. По мнению участников обсуждения органам власти и местного самоуправления, социально-ориентированным некоммерческим организациям необходимо активно участвовать в поддержке граждан после отбытия наказания посредством помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, а также для профилактики повторного совершения ими правонарушений.