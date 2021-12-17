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В Рязани на станции «Лагерный» задержали 20-летнего наркокурьера
Рязанца 2001 года рождения осмотрели и в кармане его куртки нашли 14 обмотанных изоляционной лентой свертков с порошкообразным веществом.

В Рязани на железнодорожной платформе «Лагерный» задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в рязанском линейном отделе МВД России.

У молодого человека изъяли 28 граммов «синтетики».

Рязанца 2001 года рождения осмотрели и в кармане его куртки нашли 14 обмотанных изоляционной лентой свертков с порошкообразным веществом.

Выяснилось, что это производное N-метилэфедрона. Общая масса вещества составила более 11 граммов.

Мужчина также сообщил транспортным полицейским о 19 тайниках «закладках», сделанных им в Рязани. Из них изъяли 19 свертков с «синтетикой» общей массой более 16 грамм. Подозреваемый признался, что распространяет наркотикисредств, покупая их у неизвестных через интернет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотическихсредств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащемповедении. Ведется следствие.