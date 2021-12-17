В Рязани на Московском шоссе грузовик врезался в легковушку

Пострадала водитель Kia Rio.

В Рязани грузовик врезался в легковушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария произошла в четверг, 16 декабря, примерно в 9:05, в районе дома № 28 по Московскому шоссе.

По предварительным данным, 44-летний житель Рязанской области на автомобиле MAN с полуприцепом Kaessbohrer при перестроении не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению с двигавшимся в попутном направлении Kia Rio.

В результате аварии водитель легковушки, 38-летняя девушка, обратилась за медицинской помощью.

Проводится проверка.