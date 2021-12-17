В Рязани москвич обокрал женщину в магазине

В полицию обратилась 42-летняя рязанка и сообщила, что она после визита в обувной магазин, расположенный в гипермаркете на окраине Рязани, заметила пропажу из кармана куртки смартфона.

В Рязани мужчина обокрал женщину в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

42-летняя рязанка обратилась в полицию. Она сообщила, что была в гипермаркете на окраине города, после чего у нее из куртки пропал смартфон.

Выяснилось, что во время примерки обуви женщина сняла куртку и оставила на скамейке рядом. Ее одежда могла остаться без присмотра, пока она отходила к зеркалу.

Полиция предположила, что этим мог воспользоваться злоумышленник.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, как мужчина обследовал карманы в куртке, что-то взял и ушел.

По изображению личность злоумышленника установить не удалось. Полиция опросила работников магазина и других торговых точек и выяснила приметы злоумышленника.

К хищению оказался причастен 33-летний житель Московской области, ранее пять раз судимый за кражи. Его разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина специально приехал в Рязань, чтобы найти жертву. Он заходил в торговые центры, высматривал сумки, одежду, которые остались без присмотра. В магазине он увидел «одинокую» куртку. Злоумышленник нашел в ней смартфон и скрылся. Позже он продал телефон случайному знакомому.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.