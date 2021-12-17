В России предложили объединить часть функции «Госуслуг» с «ВКонтакте»

По мнению автора, коллаборация повысила удобство оплаты штрафов, получения справочной информации и коммуникации с госорганами.

В России предложили объединить часть функции «Госуслуг» с «ВКонтакте». Об этом пишет RT.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить некоторые функции «Госуслуг» в соцсети для российских пользователей. Он направил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Предложение он объясняет тем, что роль и значение соцсетей в жизни россиян в последние годы значительно выросли.

По словам Петрова, такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики".

По мнению автора, коллаборация повысила удобство оплаты штрафов и пошлин, получения справочной информации и коммуникации с госорганами.

Также, с помощью объединения сервисов Петров предложил навести порядок в соцмедиа и бороться с излишней анонимностью в интернете, что снизило бы уровень киберпреступлений в России.