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В России предложили использовать маткапитал для покупки земельных участков
По словам авторов, покупка земельных участков на средства материнского капитала необходима для развития сегмента индивидуального жилищного строительства.

В России предложили использовать маткапитал для покупки земельных участков. Об этом пишут «Известия».

С инициативой в правительство обратились крупные риелторские компании. Федеральная сеть «Этажи» направила письмо в Минстрой и кабмин. По словам авторов предложения, покупка земельных участков на средства материнского капитала необходима для развития сегмента индивидуального жилищного строительства.

При этом, для исключения мошенничества, покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире.

В риелторской компании Est-a-Tet отметили, что во многих регионах России нет развитого рынка новостроек, следовательно семьям нечего покупать кроме земельного участка или старого дома.

Отмечается также, что на сегодняшний день 23 млн россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом