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В РГРТУ подвели итоги конкурса информационных и вычислительных технологий «IT OPEN»
Конкурс организовали и провели факультет вычислительной техники и совет молодых ученых и специалистов ФВТ при поддержке блока «Технологии» ПАО «Сбербанк».

9 декабря 2021 года в бизнес-инкубаторе РГРТУ прошел финал конкурса студенческих научно-исследовательских работ в области информационных и вычислительных технологий «IT OPEN». Он был посвящен 70-летию РГРТУ и году науки и технологии в России. Конкурс организовали и провели факультет вычислительной техники и совет молодых ученых и специалистов ФВТ при поддержке блока «Технологии» ПАО «Сбербанк».

Основная цель конкурса — выявить научно-одаренных студентов, развить у них творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний.

Мероприятие открыли ректор РГРТУ Михаил Чиркин, декан факультета вычислительной техники Дмитрий Перепелкин, начальник отдела инновационного развития управления промышленной политики и инновационного развития министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Александр Паршин и региональный директор блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Александр Стружанцев. Они отметили важность и необходимость проведения конкурса научных проектов с целью выявления талантливой молодежи, а также пожелали удачи и успехов в мероприятии.

В финал конкурса вышли 13 проектов. По итогам представления научных проектов первое место занял Анастасьев Алексей, второе — Анисимов Кирилл, третье — Турбина Дарья и Козлов Александр.