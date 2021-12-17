В понедельник без холодной воды останутся четыре улицы рязанской Горрощи

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

В рязанской Горроще в понедельник, 20 декабря, без холодной воды останутся четыре улицы. Об этом сообщила городская мэрия.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

С 9:30 до 20:00 без ресурса останутся:

улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;

улица 6-я Линия, дома №№ 6, 8, 10;

улица Татарская, дома №№ 87, 91;

улица Гагарина, д. 164, 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156а.

Подвоз воды организуют в районе дома № 156 по улице Гагарина.