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В новогодние праздники Сорокина устроит объезд по городу
Мэр обсудила с горожанами проблемы дворов, проездов, пешеходных дорожек, ведущих к социальным объектам и магазинам.

Мэр Рязани Елена Сорокина устроит объезд по городу в новогодние праздники. Об этом она рассказала на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации сообщила, что провела личный прием рязанцев. Она обсудила с горожанами проблемы дворов, проездов, пешеходных дорожек, ведущих к социальным объектам и магазинам.

Жительница Касимовского шоссе задала вопрос о пешеходной дорожке, которая ведет от дома № 57 до 50-й школы. Во время ремонта дорожка была разбита строительной техникой. Ее отсыпали асфальтобетонным гранулятом.

«Кроме того, после сильных осадков вода по рельефу местности стекает к дому № 57, что создает угрозу подтопления этой территории», — рассказала Сорокина.

Мэр Рязани поручила управлению благоустройства восстановить пешеходную дорожку «как можно быстрее».

«Обследовать обозначенный участок на предмет скопления воды, по результатам предоставить предложения по решению этой ситуации», — отметила Сорокина.

Рязанка попросила мэра отремонтировать также дворовой проезд. Глава горадминистрации сообщила, что специалисты обследуют участок и предоставят варианты благоустройства.

Также Сорокиной пожаловались на недобросовестную работу управляющей компании. Местная жительница пожаловалась, что уборка подъездов и двора проводится нерегулярно и некачественно.

«Управлению ЖКХ необходимо разобраться с договорами, заключенными УК с жильцами, выяснить, насколько пункты, прописанные договором, соответствуют действующим правилам и нормам», — написала мэр.

Сорокина поручила очистить дорожки, удалить поросль. Она добавила, что «особое внимание» нужно уделить маршруту, по которому дети ходят в школу.

Также главе горадминистрации рассказали, что территория магазина у дома № 10 на улице Новоселов плохо убирается, а руководство не идет на контакт с жителями. Мэр поручила осмотреть этот участок, разобраться с уборкой и с соблюдением правил благоустройства, а также проверить контейнерную площадку.

«Включила этот адрес в план моего объезда в новогодние праздники. Обязательно лично посмотрю эту территорию, проконтролирую выполнение моих поручений», — сообщила Сорокина.