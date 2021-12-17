В Москве задержали сторонника «Исламского государства»

Мужчину подозревают в вербовке людей в террористическую организацию.

В Москве задержали студента МИРЭА. Его подозревают в попытках вербовки людей в «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России), пишет РИА Новости со ссылкой на столичное УФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации „Исламское государство“, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — указали в ведомстве.

По данным следствия, молодой гражданин одной из среднеазиатских республик неоднократно оправдывал боевиков организации, пропагандировал их идеологию в интернете, а также призывал построить халифат в Ираке и Сирии при помощи оружия.

На мужчину завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.