В Москве в автобусе мужчина умер от потери крови

По информации источников, у умершего был тромбофлебит.

В Москве в автобусе мужчина умер от потери крови. Об этом сообщили в telegram-канале 112 в пятницу, 17 декабря.

По информации источника, 51-летний пьяный мужчина зашел в автобус № 571 на остановке «Театр МЕЛ». Он поскользнулся на ступеньке и рассек ногу. Из-за этого у мужчины началось кровотечение.

Как пишет telegram-канал, пассажирка предложила вызвать скорую. На это пострадавший заявил, что ему выходить через две остановки. В итоге мужчина умер из-за большой кровопотери.

Позже выяснилось, что у пострадавшего был тромбофлебит. Проводится проверка.

Фото и видео: telegram-канал 112.