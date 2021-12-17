В Минпромторге не поддержали идею продажи шампанского в новогоднюю ночь
В России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с23:00 до 08:00.
В Минпромторге не поддержали идею продажи шампанского в новогоднюю ночь. Об этом
Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против идеи разрешить продажу игристых вин и шампанского в новогоднюю ночь и Рождество.
Он отметил, что напитки можно купить заранее.
Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить продажу слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января.
Напомним в России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с23:00 до 08:00.