В Минпромторге не поддержали идею продажи шампанского в новогоднюю ночь

В России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с23:00 до 08:00.

В Минпромторге не поддержали идею продажи шампанского в новогоднюю ночь. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против идеи разрешить продажу игристых вин и шампанского в новогоднюю ночь и Рождество.

Он отметил, что напитки можно купить заранее.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить продажу слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января.

Напомним в России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с23:00 до 08:00.