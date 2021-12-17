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В Ленинградской области умерла пенсионерка, сделавшая себе хирургическую операцию
Женщина провела процедуру в домашних условиях в ноябре.

В Ленинградской области умерла пенсионерка, сделавшая себе операцию в ноябре 2021 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Информация о смерти 91-летней женщины появилась в четверг, 16 декабря.

«Она умерла, это произошло в больнице», — сообщили журналистам в пресс-службе комитета.

О пенсионерке, которая сама себе сделала операцию, рассказала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова 23 ноября в соцсети «ВКонтакте». Как сообщила врач, у женщины обнаружили онкологию, однако из-за положительного теста на COVID-19 плановую операцию пришлось отложить. После того, как онкологические заболевание дало осложнение в виде асцита, пенсионерка решилась на вмешательство. Она провела себе лапароцентез, то есть сделала тонким ножом надрезы по брюшной стенке для вывода жидкости.

Также Виктория Шутова выкладывала у себя на странице текст предсмертной записки блокадницы. «Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — написала пожилая женщина.

Тогда комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку.