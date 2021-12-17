В Ленинградской области умерла пенсионерка, сделавшая себе хирургическую операцию

В Ленинградской области умерла пенсионерка, сделавшая себе операцию в ноябре 2021 года. Об этом сообщило
Информация о смерти 91-летней женщины появилась в четверг, 16 декабря.
«Она умерла, это произошло в больнице», — сообщили журналистам в пресс-службе комитета.
О пенсионерке, которая сама себе сделала операцию,
Также Виктория Шутова выкладывала у себя на странице текст предсмертной записки блокадницы. «Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — написала пожилая женщина.
Тогда комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку.