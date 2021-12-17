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В крупных торговых сетях появятся выделенные зоны для фермеров
Проект начнет работу в Уфе в пятницу, 17 декабря.

Малые сельхозпроизводители смогут размещать продукцию в сетях «Магнит» и «Пятерочка» на льготных условиях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

По данным издания, пилотный проект «Фермерский островок» стартует в Уфе 17 декабря. До конца года он начнет работу в Новосибирской и Омской областях, позже распространится на другие регионы.

«"Островки» будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения", — сообщил глава корпорации Александр Исаевич.

Предполагается, что на «островках» площадью 20-30 квадратных метров фермеры представят широкий ассортимент продукции. Для них подберут «проходимые» локации с достаточным размером среднего чека. В корпорации заверили, что предпринимателям помогут в поисках площадки и оборудования, а также в переговорах с сетями о выгодных условиях аренды. Отмечается, что у участников проекта будет возможность взять кредит в МСП Банке на льготных условиях.

По данным корпорации, пилотный проект рассчитан на полгода. Откроются порядка 20 «островков». Они дадут возможность для продажи продукции примерно 500 фермерам.